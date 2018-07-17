وزارة الخارجية السعودية تحذر من خطر الإرهاب الإيراني

المصدر: الرياض - وكالات

حذَّرت وزارة الخارجية السعودية من خطر الإرهاب الإيراني على المنطقة، بتبنّيه مفاهيم تصدير الثورة الإيرانية والتدخل في شؤون الدول.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان، إذ دأب النظام الإيراني منذ عام 1979 على تبني الإرهاب ودعمه وخلق ميليشيات إرهابية حول العالم، وانتهاك القرارات الدولية وزعزعة الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى إشعال الخلافات السياسية ونشر الفوضى في المنطقة والعالم.

وتابعت الوزارة: «إن صور الإرهاب الإيراني تتمثل في اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية، واغتيال الدبلوماسيين والسياسيين، وتهريب الصواريخ والأسلحة، فضلاً عن تدبير عمليات إرهابية، وتجنيد ومحاولة اختراق مؤسسات الدول وتزوير الحقائق وبث الفتن إعلامياً».