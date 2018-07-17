ألمانيا تفضح أكاذيب إعلام الدوحة

المصدر: Ⅶ برلين، الرياض - وكالات

نفى الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية فرانك فاينريش، في مؤتمر صحافي أمس، صحة ما ورد في مقابلة منسوبة لوزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، تتعلق بالأزمة القطرية.

فاينريش، الذي كان يتحدث أمام حشد من الصحافيين، رد على سؤال من أحد الصحافيين حول «مواقف وردت في مقابلة مزعومة» تناقلتها وسائل الإعلام القطرية، نُسب فيها إلى الوزيرة الألمانية الحديث عن تعرض الدوحة لـ«مؤامرة» من جيرانها، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالعاصمة البلجيكية، بروكسل.

وقال فاينريش إن المقابلة المشار إليها «لم تحصل» مضيفاً أن الاقتباسات الواردة في الصحيفة القطرية «غير صحيحة» ولا يعرف مصدرها، وتابع بالقول: «الوزيرة فون دير لاين كانت تتحدث على المنصة» في اجتماعات بروكسل.

وفي السياق ذاته، نفت السفارة الألمانية في المملكة العربية السعودية ما نشرته الصحافة القطرية عن تصريحات مزعومة لوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوت دير لاين، على هامش «قمة الناتو».

وقالت السفارة في تغريدة لها: «إن وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تم ذكره في الصحافة القطريةعن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الناتوفي بروكسل».

وكانت صحيفة الشرق القطرية قد ادعت كذباً أن الوزيرة الألمانية قالت: «إن قطر عضو في قواتنا الرادعة، وإن أمن الدوحة من أمن أوروبا».

وذكرت الصحافة القطرية كذباً، أن وزيرة الدفاع الألمانية أشادت بانخراط قطر التام في جهود التحالف الدولي لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وقالت إن «قطر تعرضت لمؤامرة من بعض جيرانها بهدف النيل من أمنها وأمن مواطنيها، وإنها عضو مهم مشارك في حلف الناتو، وتعرضت لأزمة نعلم تفاصيلها وأسبابها والهدف منها، كما يعلمها أغلب القادة المشاركين في قمة الناتو الحالية بصفتهم وسطاء متداخلين في الأزمة»، وهذا ما كذَّبته الوزارة الألمانية جملة وتفصيلاً.