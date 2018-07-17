«الهلال» توقع عقدين لدعم البنية التحتية في المكلا

المصدر: Ⅶ المكلا - وام

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقدين لإعادة تأهيل خزان مياه الطلائع بفوة وربطه بمدينة الشيخ خليفة السكنية بالمكلا في محافظة حضرموت اليمنية.

يأتي توقيع العقدين في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة في «عام زايد» للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية ودعم مشاريع البنية التحتية وضمن جهود استكمال الترتيبات كافة لتسليم المدينة السكنية لمستحقيها من المواطنين اليمنيين. وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، محمد عبيد الشامسي، عقب مراسم التوقيع بحضور المهندس وهيب غانم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي باليمن، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في عدة مجالات إنسانية ومساعدة المتضررين، مشيرا إلى حرص الهيئة على تأهيل المدينة السكنية وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية كافة من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وغيرها من المستلزمات لتكون جاهزة لاستقبال ساكنيها.

من جانبه أشاد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وهيب غانم، بالدعم الكبير الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع التنموي.. وقال إن المشروع ذو أهمية كبيرة نظرا لحجم الفئة المستفيدة منه في ظل عدم وصول المياه إلى العديد من المناطق الداخلية.