الشرعية تحرّر مواقع جديدة في صعدة

المصدر: Ⅶ عدن،الرياض - البيان، وكالات

اعترضت منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه مديرية المخا المأهولة بالسكان بمحافظة تعز وتمكنت من تدميره شمال المديرية بعيداً عن الأحياء السكنية دون وقوع إصابات.



ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية تورط النظام الإيراني في مد تلك الميليشيا بالصواريخ والأسلحة النوعية في تحدٍ واضح وانتهاك للقرار الأممي رقم 2216 ويعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالفا للقانون الدولي الإنساني.



وتكثف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المحافظات والمدن اليمنية المحررة في ظل هزائمها الميدانية المتلاحقة في مختلف الجبهات وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة في جبهة الحديدة لكن الدفاعات الجوية للتحالف العربي تقف لها بالمرصاد في كل مرة وتدمرها دون وقوع إصابات.



على صعيد أخر حررت قوات الجيش اليمني عدداً من المواقع في محافظة صعدة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، في وقت تعرضت ميليشيات الحوثي الإيرانية لهجوم مسلح نفذه سكان غاضبون على تجمع للمتمردين المتحصنين في المناطق السكنية بمدينة الحديدة.



وأطلق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية جديدة في مديرية شداء، غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي أطلقت عملية عسكرية لتحرير مديرية شداء غربي صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من تحرير قرية الحصامة وجبال كعب الجابر، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وبهذا يكون الجيش اليمني قد فتح جبهة جديدة في خامس م ديرية بمحافظة صعدة، مع نجاحه في تحرير عدد من المواقع من قبضة ميليشيات الانقلابيين.



هجوم

في الحديدة، ذكرت مصادر خاصة لـ«البيان» في مدينـــة الحديدة أن مواطنين غاضـــبين من احـــتلال ميليشيات الحوثي للمرافق الحكومية والمدارس بالمـــدينة نفذوا عملية استهداف لنقطة تجمع لعناصر الانقلابيين بجوار مدرسة عمر بن عبد العزيز شارع صنعاء.



وأكدت المصادر أن العملية نفذت بواسطة قنابل يدوية واشتباك مباشر، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الميليشيات وجرح آخرين وأضافت المصادر ان الحوثيين يعيشون حالة من التخبط والخوف من ردة فعل المواطنين بعد تحويل مدينتهم لثكنة عسكرية وحفر شوارعها وقطع الانترنت ومختلف الخدمات الأساسية عنها، حيث تشهد المدينة حالة من الغليان والغضب من تواجد ميليشيات الحوثي وممارساتها الإجرامية بحق المواطنين.