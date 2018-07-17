قرقاش: فضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شدّد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن وهم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، والتضخيم الكاذب عقّدا أزمة النظام القطري المرتبك، مشيراً إلى أن فضحية الحسابات الوهمية درس للاعتبار.

وغرّد معاليه على «تويتر» قائلاً: «ما يجب أن ننتبه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة هو وهْم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، التضخيم الكاذب والحركة المستمرة دون تقدم عقّدت مأزق المرتبك ولَم تعالجه».

وأضاف معاليه في تغريدة أخرى: «مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها بعيداً عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها».

وقال معالي د. قرقاش في تغريدة ثالثة: «لعلها لحظة الاعتماد على مواطني قطر وحكمتهم ورغبتهم في تجاوز سياسات لم يستشاروا فيها، بعيداً عن سياسة شراء الدعم والاعتماد المفرط على التضخيم الإعلامي وتوظيف الشركات القانونية والعلاقات العامة. لعلها لحظة الثقة بدل مسلسل الارتباك».

ووصف معالي د. أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر، النظام القطري بالجبن، بسبب تآمره على الأسر العربية الحاكمة، وذلك من خلال اللجوء إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفاً من المواجهة. وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس: «يتآمر المرتبك على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفاً من المواجهة»، وأضاف: «لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاقي».