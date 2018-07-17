دعوات فلسطينية لأوسع مشاركة في مسيرات الجمعة

المصدر: Ⅶغزة، رام الله - وكالات

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في مسيرات الجمعة المقبل. وأعلنت الهيئة في بيان إطلاق اسم «لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين» على فعاليات يوم الجمعة المقبل، رفضاً لتقليص الدعم الأميركي والدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

واعتبرت الهيئة أن المشاركة الشعبية الفاعلة في احتجاجات الجمعة، رسالة للعالم بأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف أو التفريط، واستمرار مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها».

إلى ذلك، شنّ الاحتلال، أمس، هجمات جوية ومدفعية على قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات استطلاع للاحتلال قصفت بعدة صواريخ ثلاث نقاط «رصد» تابعة لكتائب القسّام على أطراف شمال ووسط القطاع. وأضافت أن عدة قذائف مدفعية أطلقها الاحتلال على أراضٍ خالية يطلق منها شبان فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة. ووفق المصادر، فإن هجمات الاحتلال خلّفت أضراراً مادية من دون وقوع إصابات.

في الأثناء، دعت جماعات «جبل الهيكل» الاستيطانية المتطرفة، أمس، المستوطنين المتطرفين إلى اقتحام المسجد الأقصى، والمكوث فيه اعتباراً من اليوم، بعد حصولها على قرار من شرطة الاحتلال يبين عدم وجود أي قانون يمنع المستوطنين من ذلك.

ودعت الجماعات المتطرفة إلى البدء باقتحام المسجد الأقصى والجلوس في باحاته اعتباراً من الثلاثاء في الجهة الشرقية للأقصى والشمالية والغربية لمحيط صحن الصخرة المشرفة.

اعتقالات

اعتقل جيش الاحتلال، أمس، 18 فلسطينياً من الضفة الغربية. وقالت الإذاعة العبرية الرسمية إنه جرى تحويل المعتقلين لاستكمال التحقيق، مضيفة أن جيش الاحتلال استولى على أموال خلال حملة التفتيش والمداهمة، وزعم العثور على أسلحة وذخيرة في الخليل جنوب الضفة الغربية.