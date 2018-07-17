السبسي يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة أو طلب ثقة البرلمان

المصدر: تونس - وكالات

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى طلب تجديد الثقة على حكومته أمام البرلمان لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة في البلاد. وقال السبسي في حوار وسائل إعلام محلية، إن أمام رئيس الحكومة خيارين في حال استمرت أزمة الثقة مع القوى السياسية والوطنية، وهما إما الاستقالة أو طلب تجديد الثقة من البرلمان. وأضاف السبسي: «رئيس الحكومة إما أن يستقيل أو يذهب إلى المجلس لتجديد ثقته، الوضع الحالي لا يمكنه أن يستمر، نمر من السيئ إلى الأسوأ ولهذا يجب إيقاف التيار». وأردف السبسي: «لا يمكن الاستجابة لطموحات شعبنا إذا لم تكن لنا حكومة متماسكة مع القوى السياسية التي حولها والتي تمثل الحزام السياسي لها».

وتأتي دعوة السبسي بينما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، ومع ظهور أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة. وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم وهو نجل الرئيس، بتغيير الحكومة، معللاً ذلك بما أسماه فشلها الاقتصادي.