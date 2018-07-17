اليماني يبحث مع الزياني إعادة الإعمار

بحث وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل محافظات الجمهورية.

واستعرض اليماني حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني.

بدوره، أكد الزياني مساندة مجلس التعاون للحكومة اليمنية الشرعية في جهودها لاستعادة الشرعية والحفاظ على أمن واستقرار وسيادة اليمن.

وأطلع الزياني وزير الخارجية على برامج إعادة الإعمار التي تقوم بتمويلها دول مجلس التعاون في اليمن من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وصناديق التنمية الخليجية.