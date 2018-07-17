علماء: قطر تسمح بسفر لاعبيها للمملكة وتمنع الحجاج!

المصدر: Ⅶجدة - البيان

شدّد عدد من علماء المسلمين، على أن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما لا تخفى على الجميع، مستنكرين الأصوات التي تحاول التشويش على تلك الجهود، مؤكدين أن المملكة لم تحاول يوماً تسييس الشعائر. واستغرب العلماء محاولة قطر تسييس ملف الحج واستمرارها للعام الثاني في منع حجاجها من أداء الفريضة، فيما تسمح للأندية الرياضية بالسفر إلى المملكة لأداء مباريات تنافسية، مؤكّدين أن كل ذلك يفضح كذب وزيف ادعاءات النظام القطري.

افتراء

وقال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي د. عبدالله التركي، إنّ المملكة ومنذ تأسيسها تعتبر خدمة أي حاج مسلم من أهم أولوياتها بما تقدّم للحجاج من أفضل الخدمات، مضيفين: «مع الأسف ما يقال عن المملكة مجرد افتراء في أبواق إعلامية موظفة لخدمة أعداء المملكة ومنهجها الصحيح، من خلال ادعائهم بتسييس الحج، وهذا غير صحيح، فالحجاج يؤدون مناسكهم كــما شرعها الله تعالى، والمـــملكة تعطي أولوية لخدمة الحرمين وقاصديهما، ولا تأبه بما يقال من تفاهـات معروفة الأهداف»

تصفية حسابات

بدوره، أوضح عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء د. هشام آل الشيخ، أن المملكة تقوم على رعاية بيت الله الحرام وأخذت وحكامها على عاتقهم خدمة ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أنّ كل من ادعى أن المملكة حالت دون قدوم الحــجاج من أي دولة، حديثه مردود عليه، وهو محض افتراء وكذب.