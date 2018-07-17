مقتل 8 مهاجرين اختناقاً داخل شاحنة غرب ليبيا

المصدر: Ⅶطرابلس - البيان

لقي ثمانية مهاجرين غير قانونيين مصرعهم اختناقاً في شاحنة نقل كبيرة شرق مدينة زوارة غرب ليبيا، وأنقذ رجال الأمن في مديرية أمن المدينة نحو 90 مهاجراً من جنسيات مختلفة كانوا بداخل الشاحنة، وفق بيان أصدرته مديرية أمن المدينة. وأعلنت المديرية، أنّ فرقة أمنية تابعة لها عثرت على شاحنة وجد فيها ثمانية مهاجرين لقوا مصرعهم اختناقاً، نتيجة لوجود عبوات بنزين بداخلها.

وقال حافظ معمر الناطق الرسمي باسم المديرية، إنّ ستة أطفال من بين المهاجرين الثمانية، مبيناً أنّ الشاحنة المخصصة لنقل الأسماك واللحوم ليست معدة لنقل البشر، ولا توجد بها منافذ للتهوية.

وأوضح معمر، أنّ مهربي البشر استخدموا شاحنة لا تصلح للاستخدام في نقل البشر وتفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، ما يعد جريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنّ هذه الطريقة ربما استخدمت للتمويه والتهرّب من الأجهزة الأمنية التي تعمل على مكافحة الهجرة في المنطقة. ولفت إلى أنّ رجال الأمن أنقذوا نحو 90 مهاجراً كانوا محتجزين في الشاحنة، مبيناً أنّ تدخلهم السريع أسهم في إنقاذ عشرات المهاجرين.

وأردف أنّ المهاجرين الناجين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم إلى موقع تابع لمديرية أمن زوارة، حيث وفرت لهم مياه الشرب والوجبات الغذائية. وقال إنّ فرق الحرس التابعة لمديرية الأمن، تمكنت من معرفة هوية المتهمين بالمسؤولية عن الحادثة، مؤكداً أنّ البحث جار عنهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.