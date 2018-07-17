وفاة مصور فلسطيني في سجون النظام السوري

المصدر: Ⅶبيروت - أ.ف.ب

توفي المصور الفلسطيني نيراز سعيد، الحائز على جائزة الأونروا للتصوير الفوتوغرافي، والمعتقل منذ ثلاث سنوات في السجون السورية، وفق ما قالت زوجته متهمة النظام بقتله. وكتبت لميس الخطيب على صفحتها على موقع فيسبوك جملة مختصرة باللغة العامية: «ما في أصعب من أن أكتب هذا الكلام، بس نيراز ما بموت عالساكت، قتلوا حبييي وزوجي، قتلوا نيراز، قتلوك يا روحي. نيراز استشهد بمعتقلات النظام السوري»، من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وكتب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نيراز، المعتقل منذ 2015، قتل تحت التعذيب. وقال أحمد عباسي، صديق نيراز منذ الطفولة: «سمعنا أنّه على قيد الحياة أول فترة اعتقاله وبعدها لم نعد نعرف شيئاً، كان أرق إنسان أعرفه».

وشكلت قصة نيراز ولميس التي غادرت البلاد جزءاً من فيلم «رسائل من اليرموك»، الذي وثّق في 2014، الحياة تحت الحصار المحكم في المخيم الفلسطيني جنوب دمشق. واعتمد مخرج الفيلم رشيد مشهراوي وقتها على صور ومقاطع فيديو كان يرسلها نيراز من المخيم. وحصل نيراز في 2014 على الجائزة الأولى في مسابقة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للتصوير الفوتوغرافي لصورة من المخيم بعنوان «الملوك الثلاثة» تظهر ثلاثة أشقاء ينتظرون دورهم لمغادرة المخيم لتلقي العلاج، وفق المنظمة.