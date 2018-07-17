السيسي يؤكد انفتاح مصر على كل الأديان والطوائف

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، انفتاح مصر الدائم على كافة الأديان والطوائف، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها. جاء ذلك خلال استقبال السيسي السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وفق ما أفاد بسام راضي الناطق الرسمي باسم الرئاسة.

وقال الناطق في بيان صحافي، إن السيسي أكد العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، موجّهاً الشكر لسلطان البهرة على الجهود التي يبذلها خلفاً لوالده في ترميم المساجد الأثرية ومقامات آل البيت في مصر، وكذلك أنشطة الطائفة الخيرية المتنوعة.

وأضاف الناطق أنّ سلطان البهرة أثنى على ما تتمتع به مصر من حرية تتيح ممارسة الشعائر الدينية، وتكفل للجميع مناخاً مستقراً، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها الطائفة في مجال ترميم المساجد الأثرية. وأوضح الناطق أنّ سلطان البهرة قدّم مساهمة مالية قدرها 10 ملايين جنيه لـ«صندوق تحيا مصر».