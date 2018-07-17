العراق يخفّض تأشيرات الإيرانيين

المصدر: Ⅶبغداد - عراق أحمد

أوقف العراق قبل أيام إصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين، قبل أن يعاود إصدارها، ولكن بوتيرة منخفضة للغاية، ما أثار تساؤلات حول الإجراء المفاجئ، ومدى ارتباطه بمطالب أميركية، أو وقف طهران إمداد بغداد بالكهرباء. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول عراقي في طهران، قوله، إن «وقف التأشيرات يرجع إلى مشكلة بأجهزة اتصال السفارة العراقية مع بغداد»، موضحاً أن السفارة تتجه إلى استخدام الملصقات غير القابلة للتزوير بدلاً من الختم».

في المقابل، أكد مصدر دبلوماسي إيراني أن الإجراء العراقي رسالة تهديد، مضيفاً إن السلطات العراقية أبلغت بلاده أن إيقاف إمداد بغداد بالكهرباء والماء أدى إلى غضب شعبي يشكل تهديداً لأمن الإيرانيين في العراق. في السياق، قالت مصادر عراقية، إن السلطات أوقفت تسعة إيرانيين يحملون جوازات سفر مزورة بمطار بغداد، وبعد هذا الحادث اتخذت إجراءات تدقيق إضافية على الجوازات الإيرانية، وقررت وضع بعض القيود بانتظار التوصل إلى صيغة جديدة، بينها استخدام ملصق بدلاً من الختم، تحمي الزوار الإيرانيين، وفي الوقت نفسه تلتزم من خلالها بغداد بالضوابط والمعايير الدولية.