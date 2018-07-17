قوات التحالف تعترض صاروخا حوثياً باتجاه المخا

المصدر: وام

اعترضت منظومة الدفاع الجوي " باتريوت " التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه مديرية المخا المأهولة بالسكان بمحافظة تعز و تمكنت من تدميره شمال المديرية بعيدا عن الأحياء السكنية دون وقوع إصابات.

ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية تورط النظام الإيراني في مد تلك الميليشيات بالصواريخ و الأسلحة النوعية في تحد واضح و انتهاك للقرار الأممي رقم 2216 .. و يعد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن و القرى الآهلة بالسكان مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

و تكثف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المحافظات و المدن اليمنية المحررة في ظل هزائمها الميدانية المتلاحقة في مختلف الجبهات وتضييق الخناق على عناصرها المنهارة في جبهة الحديدة لكن الدفاعات الجوية للتحالف العربي تقف لها بالمرصاد في كل مرة و تدمرها دون و قوع إصابات.