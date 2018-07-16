اليماني يبحث مع مسؤول بريطاني الجهود الأممية لتسوية أزمة اليمن

المصدر: الرياض - سبأنت

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والكومنولث ألستر بيرت، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الجارية في اليمن على الصعيدين السياسي والإنساني، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.

وأشار اليماني إلى اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالمبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، وتجنيب المدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية في المحافظة أثار الحرب.

وقال إن هادي كلّف رئيس الوزراء برئاسة لجنة خاصة لدراسة المبادرة التي تقدّم بها المبعوث الأممي المتعلقة بالوضع في الحديدة، مؤكداً ضرورة الانسحاب الكامل للميليشيا من الحديدة والصليف ورأس عيسى، لتحلّ محلها قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، مع إشراف ودعم فني من الأمم المتحدة.

من جانبه، تحدّث الوزير البريطاني عن أهمية دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن، مجدداً دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية بقيادة هادي، في مسعاها للحد من معاناة الشعب اليمني، والاضطلاع بمسؤولياتها في استعادة الدولة وإعادة السلام والاستقرار إلى ربوع اليمن.