السعودية تنهي ترتيباتها لاستقبال الحجاج القطريين

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن اكتمال الترتيبات كافة لاستقبال وتسهيل مهمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام، معلنة في الوقت ذاته عن تدشين رابط مباشر، بعد عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين،وأكد وكيل وزارة الحج السعودية، حسين الشريف، أن مخيمات حجاج قطر، والتي تستوعب أكثر من 2400 حاج قطري، جاهزة ومهيأة لاستقبالهم في موسم الحج لهذا العام، معرباً عن ترحيب المملكة بهم واستعدادها لخدمتهم.



ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن الوزارة دشنت الرابط المباشر لتسجيل بينات الحجاج القطريين، واختيار الخدمات المناسبة معهم، وأكدت الوزارة إنهاء الترتيبات كافة لاستقبال الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام. وأشارت الوزارة للبدء في استقبال الطلبات على الرابط الإلكتروني (https:/‏/‏qh.haj.gov.sa)، ودعت المواطنين القطريين إلى تسجيل بياناتهم عبره، واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.



توجيهات عليا



وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم. كما أنها لن تألو جهداً في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات، التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.



من ناحيته، أكد وكيل وزارة الحج السعودية، حسين الشريف، في تصريح صحافي، أن مخيمات حجاج قطر، والتي تستوعب أكثر من 2400 حاج قطري، جاهزة ومهيأة لاستقبالهم في موسم الحج لهذا العام، معرباً عن ترحيب المملكة بهم، فيما قال عضو مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب آسيا، سليم محمد القنبر، إن المؤسسة جاهزة لاستقبال الحجاج القطريين ضمن باقي الحجاج، مشدداً على حرص القيادة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل وزراء الحكومة، على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج من مختلف الجنسيات وشتى بقاع العالم، لأنه واجب ديني شرعي، وشرف خصه الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد حكومة وشعباً.



ترحيب سعودي



وفي الاتجاه ذاته، أكد المطوف عمر بن فاضل، أن السعودية عبر تاريخها، لم يسبق لها أن منعت أحداً من أداء فريضة الحج، ولم تتهاون يوماً في خدمة الحجاج من شتى بقاع الأرض، مشيراً إلى أن القيادة السعودية سمحت العام الماضي لجميع القطريين الذين رغبوا في الحج، بأداء الفريضة من دون التصاريح الإلكترونية، بل إن خادم الحرمين الشريفين، وجّه بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، على ضيافة ملكية، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحج والعمرة.