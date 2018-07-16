قرقاش: المرتبك يلجأ إلى التسريبات خوفاً من المواجهة

المصدر: دبي - البيان

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، النظام القطري بالجبن، بسبب تآمره على الأسر العربية الحاكمة، وذلك من خلال اللجوء إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفاً من المواجهة.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أمس: «يتآمر المرتبك على هذه الأسرة الحاكمة أو تلك، وتنقصه كالعادة الشجاعة، فيلجأ إلى تسريبات ومقابلات صحفية مرتبة خوفاً من المواجهة»، وأضاف: «لعبة مفضوحة تعمّق أزمته وسقوطه الأخلاقي».

وقطعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين، علاقاتها مع قطر في يونيو من العام الماضي، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب وتنفيذ مخططات النظام الإيراني لبسط نفوذه في المنطقة.