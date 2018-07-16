5 قتلى جُدد وعشرات المصابين في توسع احتجاجات العراق

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان، وكالات

تصاعدت موجة الاحتجاجات في العراق، حيث امتزجت بالرصاص والدماء بعد مقتل 5 متظاهرين في النجف والسماوة، لترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات المستمرة حتى اليوم الثامن في مدن الجنوب إلى ثمانية أشخاص، فيما أقال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قائدَ شرطة محافظة النجف، بعد ساعات من إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي قائدَ الجيش في البصرة من منصبه، فيما أمر الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق النار على المتظاهرين.

وفي البصرة، حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة وسط المدينة، لكن الشرطة قامت بتفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، كما حاول متظاهرون اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غربي البصرة، لكن قوات الأمن تصدّت لهم ما أسفر عن سقوط جرحى.

وفي ذي قار، اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة ما أسفر عن سقوط 45 جريحاً، وقررت السلطات تمديد حظر التجوال في البصرة، وكربلاء، والنجف، بينما أعلن عدد من شركات الطيران تعليق رحلاتها إلى مطار النجف. ومنها شركة فلاي دبي، أمس، وشركة الخطوط الملكية الأردنية وشركة الخطوط الجویة الكویتیة.

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