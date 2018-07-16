استشهاد رجلي أمن في منفذ الوديعة وشرورة في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

استشهد رجلا أمن سعوديان في منفذ الوديعة وشرورة بعدما أطلق مواطن سعودي، يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة «الجوازات» في المنفذ، ويبلغ من العمر 34 عاماً، النار مرتين على رجال الأمن في حادثين متصلين مستخدماً سلاحه الرسمي.

وكشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي أن «الواقعة حدثت مساء أول من أمس، حيث تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، ومن الفور تم مباشرة البلاغ، وتبين أن المواطن قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ، بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، كما اتضح من التحقيقات الأولية. ونتج عن إطلاق النار وفاة أحدهما من الفور، وإصابة آخر ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

وبعدما لاذ الجاني بالفرار من الموقع تم استيقافه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومتراً من محافظة شرورة، فبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما تسبب في استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه، ما نتج عنه مقتله فوراً، حسب عشوي.