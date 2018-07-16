تونس: اجتماع فاصل لحلحلة الأزمة

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى اجتماع مهم وفاصل اليوم الاثنين بقصر الرئاسة بقرطاج، من أجل حلحلة الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

وعلمت «البيان» أن الاجتماع سيضم كلاً من رئيس مجلس النواب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الحرفية سمير ماجول، إضافة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي.

ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع في تفعيل وثيقة قرطاج 2 التي تم تعليق العمل بها بقرار من السبسي أول مايو الماضي، وفي إجراء تعديل وزاري جزئي قد يكون الحل الأمثل في ظل إصرار عدد من الأطراف، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، وشق حافظ قائد السبسي في نداء تونس، على الإطاحة بكامل الحكومة، بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، مقابل تمسك النهضة بالإبقاء على الشاهد والاكتفاء بتعديل محدود.