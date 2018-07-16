ملادينوف: غزة على بعد خطوة من جولة تصعيد جديدة

المصدر: غزة - وكالات

حذّر مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف من بدء جولة مواجهة جديدة في قطاع غزة، إذا لم تتراجع كل الأطراف المتسببة في التصعيد الأخير خطوة إلى الوراء.

وقال ملادينوف، في مؤتمر عقده أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة ظهر أمس: «نحن أمام مشهد معقّد جداً في غزة، وأمس كنّا أمام بداية حرب حقيقية، وأي مواجهة قادمة سيخسر فيها الجميع»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي أحد يريدها. وأضاف أن الأمم المتحدة تواصلت مع كل الأطراف لكي تتوقف هذه الدائرة، ويجب أن تتوقف.

وبعث بتعازيه إلى أهالي الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير على القطاع، واستطرد حديثه: «إننا على بعد خطوة واحدة لجولة تصعيد جديدة، وعلى جميع الأطراف أن تتراجع خطوة إلى الوراء لمنع ذلك».