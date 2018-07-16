المصدر: الكويت - وكالات

اجتماع

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن عقد اجتماع في مكتب مجلس الأمة بين النواب والحكومة غداً الثلاثاء لمناقشة طلب نيابي حول مدى استعدادات الكويت لكافة الاحتمالات بشأن الأحداث والتطورات الجارية في الجانب العراقي.

وقال الغانم، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة أمس، إنه بناءً على طلب مجموعة من النواب بشأن مناقشة آخر التطورات في العراق تحدثت مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية واتفقت معه على عقد اجتماع.

مسودة

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، أنه سيجتمع مع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم لإعداد مسودة للمفاوضات مع الأطراف السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وقال مسؤول العلاقات الوطنية والعراقية في الحزب الديمقراطي علي حسين في بيان صحفي، إنه «من المقرر أن يجتمع الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاثنين في أربيل»، مبينا أن «الاجتماع يهدف إلى إعداد مسودة للمفاوضات مع الأطراف السياسية العراقية». أربيل-وكالات

سحب

أعلن مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكردستاني أن قسماً من القوات العراقية المتواجدة في طوزخورماتو وكركوك تم سحبه باتجاه أطراف بغداد بسبب التظاهرات التي يشهدها جنوب ووسط العراق منذ أيام.

وصرح مسؤول مركز تنظيمات حمرين السادس عشر للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا كريم شكور، بأن قسماً من القوات العراقية، وخاصة قوات الرد السريع، قد تم سحبه من طوزخورماتو وأطراف كركوك، موضحاً «لدي معلومات عن القوات المتواجدة في طوزخورماتو حيث تم سحب فوج من قوات الرد السريع باتجاه بغداد». وتحدث شكور عن سحب قسم من قوات الشرطة الاتحادية من منطقة كركوك باتجاه بغداد، مضيفاً أن «سحب قسم من القوات العراقية خلف فراغاً أمنياً في هذه المناطق ما سيزيد من خطر تحركات داعش فيها». بغداد-وكالات

غضب

توقفت خدمة الإنترنت في أغلب مناطق العراق لليوم الثاني على التوالي، وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد المطالبة بتحسين الخدمات.

وأبدى مواطنون عن غضبهم وانتقادهم الشديد من توقف الشبكة العنكبوتية عن العمل في عموم البلاد، مشيرين إلى تعطل مصالحهم وأعمالهم اليومية المرتبطة بالإنترنت.

كما حمّل رجال أعمال وشركات الحكومة المركزية مسؤولية تكبدهم خسائر مالية فادحة جراء توقف خدمة الإنترنت.

من جانبه عزا ناطق باسم وزارة الاتصالات سبب انقطاع الإنترنت إلى «استهداف» الخط الناقل بين مدن العمارة والناصرية والبصرة جنوب البلاد.

وأوضح الناطق وفقا للتلفزيون الرسمي العراقي، أن العمل مستمر لإيجاد كابل بديل، مؤكدا عودة الخدمة إلى العمل خلال الساعات المقبلة. أما في إقليم كردستان فقد انقطعت خدمة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«انستغرام» منذ السبت عن أغلب مناطق الإقليم على ما يبدو انه من ضمن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة التظاهرات«الغاضبة». بغداد-وكالات