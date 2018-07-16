الجزائر: مددنا يد العون للمهاجرين

المصدر: الجزائر-وكالات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي أمس أن بلاده التي دأبت على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوخي المخاطر المنجرة عنها،تجد نفسها اليوم تواجه حملة من الانتقادات غير البناءة والتي لا أساس لها من الصحة«.

وقال بدوي في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية »إن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب المهاجرين الأفارقة ولم تدخر أي جهد لاسيما على المستوى الإنساني لتقديم يد العون لهم«.

توطيد التعاون

وعتبر أنه بالنظر لاستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية فإن البلدين ملزمان بتوطيد التعاون الثنائي لمكافحتها ومكافحة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها»، مضيفاً أن «استفحال هذه الظاهرة بشكل كبير وملحوظ أصبح أمراً مقلقاً، يتوجب المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم، وكذا مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف».