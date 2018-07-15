رئيس إريتريا في إثيوبيا متعهداً بإنهاء كامل للخلاف

المصدر: أديس أبابا - وكالات

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية، بعد قطيعة بين البلدين استمرت نحو 20 عاماً، وتعهّد بإنهاء الخلاف نهائياً مع أديس أبابا.

وتُعدّ زيارة أفورقي إلى أديس أبابا، التي تستغرق 3 أيام، أحدث خطوة في محاولات التقارب الدبلوماسي غير المسبوق بين إريتريا وإثيوبيا، الذي يأمل كثيرون أن ينهي واحداً من أطول الصراعات في إفريقيا. وحلّ أفورقي بأديس أبابا بعد خمسة أيام فقط على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إريتريا، في إطار عملية سلام تهدف إلى إنهاء سنوات من العداء والنزاع بين الجارتين اللتين كانتا تشكّلان دولة واحدة. وتبادل آبي أحمد مع أفورقي العناق في غداء رسمي.

واصطف آلاف الإثيوبيين على طريق المطار الرئيس، رافعين سعف النخيل، ومرتدين وشاحات بيضاء.