هجوم بسيارتين مفخختين يستهدف القصر الرئاسي في مقديشو

المصدر: Ⅶمقديشو - أ ف ب

تعرّض القصر الرئاسي في مقديشو، أمس، لهجوم بسيارتين مفخختين تم تفجيرهما على مقربة منه بفارق لحظات قبل أن يحاول مسلحون اقتحام المبنى الشديد التحصين، في هجوم فاشل أوقع ثلاثة قتلى في صفوف المهاجمين وعدداً من الجرحى المدنيين وتبنّته حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال المسؤول الأمني الكبير في مقديشو عبد الله أحمد، إن سيارة محمّلة بالمتفجرات انفجرت أمام حاجز أمني قريب من القصر الرئاسي، فيما انفجرت أخرى مماثلة أمام حاجز أمني قرب مدخله الرئيسي، ولم تمض لحظات حتى حاول مسلحون اقتحام المبنى لكن القوات الأمنية تصدت لهم ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار بين الطرفين نجم عنه مقتل ثلاثة من المهاجمين.

وأضاف: «قتل ثلاثة مهاجمين وانفجرت سيارتان مفخختان. ليس لدينا تفاصيل أخرى»، مكتفياً بالإشارة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة العديد من المدنيين بجروح، من دون أن يكون بمقدوره تحديد عددهم.