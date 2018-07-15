محادثات بين البشير وبوتين لتطوير العلاقات

المصدر: موسكو، الخرطوم - البيان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تصميمهما على تطوير علاقات بلديهما للمستوى الاستراتيجي، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بينهما، وعبّر الزعيمان، خلال محادثات في موسكو، عن رضاهما عن التطور الذي شهدته العلاقات منذ لقائهما في سوشي في نوفمبر2017 في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وقال بوتين إن التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين كانت واضحة، وشهدت التبادلات التجارية زيادة بنسبة مئة في المئة، ويتوقع أن تزيد إلى أكثر من ذلك بنهاية العام الحالي.

وأضاف بوتين: «هناك فرص لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما في المجال العسكري والتدريب وزيادة المنح الدراسية»، وأكد أن بلاده ستواصل تعاونها مع السودان في المجال العسكري وتسريع برنامج تحديث الجيش السوداني.