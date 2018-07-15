شيخ الأزهر يبحث التصدي للتطرّف مع وزير بريطاني

المصدر: لندن - البيان

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمقر إقامته في لندن، اللورد باتس، وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية، الذي أبدى ترحيبه بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، معرباً عن امتنانه لدور فضيلته في تشجيع ثقافة الحوار بين شباب الغرب والشرق على النحو المعمول به في منتدى شباب صنّاع السلام الذي تستضيفه جامعة كامبريدج هذه الأيام.

وتطرق شيخ الأزهر لما تشهده الأعوام الأخيرة من تمدّد غير مسبوق لمخاطر الإرهاب والنزاعات ذات الصبغة الطائفية والإثنية في الشرق الأوسط، موضحاً أنه ليس من المتصور أن يتم الاكتفاء بدور المؤسسات الدينية في المنطقة بغية التصدي وحدها لمثل هذه التهديدات، فالمفترض -كذلك- أن يتحمل المجتمع الدولي برمته مسؤولية مشتركة على صعيد محاربة الفكر المتطرف أياً كان.