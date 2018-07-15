عباس يبلغ بوتين قلقه من قرارات ترامب

المصدر: موسكو - وكالات

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أيام على استقباله رئيس الوزراء ألإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين «أنا مسرور لفرصة اطلاعك على الاتصالات التي اجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول» كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف بوتين «أعلم بأن الوضع في المنطقة صعب ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء إلى موسكو» مشيداً بالفرصة المتاحة لبحث المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون. وأبلغ عباس الرئيس الروسي بقلقه ازاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس وكذلك ازاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.