استقالة وزير حقوق الإنسان التونسي

المصدر: تونس - وكالات

أعلن الوزير التونسي لشؤون حقوق الإنسان مهدي بن غربية أمس أنه قدّم استقالته مندداً بالدعوات المتواصلة لاستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأكد في الوقت نفسه أنه سيستمر في مساندة سياسات الحكومة.

وجاءت استقالة بن غربية عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.

وقال بن غربية الذي تشمل حقيبته إضافة إلى حقوق الإنسان ملفي الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، «التقيت رئيس الحكومة الذي قدمت له استقالتي»، مشيراً إلى أنه شكر الشاهد على دعمه و«تفهّمه لي وقبوله استقالتي»، وأكدت رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء قبِل الاستقالة.