«الهلال الأحمر» يتفقد إدارة مسارح عدن

المصدر: عدن - وام

زار المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ومروان دماج وزير الثقافة اليمني مبنى إدارة إنتاج الفنون وإدارة المسارح بمكتب الثقافة بالعاصمة اليمنية المؤقتة.

واطلع مدير الهلال الأحمر الإماراتي ووزير الثقافة اليمني خلال الزيارة على أوضاع المبنى خاصة قاعة المسرح الوطني وما تحتاجه من تأهيل على صعيد الإضاءة والكهرباء والتكييفات، ومن المقرر إعداد دراسة في هذا الشأن من قبل وزارة الثقافة اليمنية ورفعها للهلال الأحمر الإماراتي.

تأتي الزيارة عقب لقاء جمع وزير الثقافة اليمني والمهندس سعيد آل علي قبل أيام وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وسبق للهلال الأحمر الإماراتي تكفله بترميم المكتبة الوطنية في مديرية صيرة، فيما يجري دراسة مشروع ترميم مكتبة الأطفال إلى جانب دعمه الفرق المسرحية والفنية التابعة لمكتب الثقافة لتنفيذ عدد من الفعاليات كان آخرها مشاركة الفرق الثقافية بالعرس الجماعي بعدن.