السعودية تدمّر «باليستياً حوثياً» فوق نجران

المصدر: الرياض - وام

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه أراضي المملكة.. بحسب الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن المالكي قوله إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت الساعة 12:52 إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره دون أي إصابات.

وأكّد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216، ورقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً القانون الدولي والإنساني.