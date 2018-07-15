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حقوقيون يطالبون منظمات الأمم المتحدة التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات

مليشيا الحوثي تلفق تهماً لإعدام معارضيها

المصدر:
  • صعدة - وكالات
التاريخ:

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تلفيق التهم بحق كل من يعارضها أو يرفض سياستها، وهي الوسيلة التي لجأت إليها المليشيا للتخلص من معارضيها. وأفادت مصادر حقوقية، أمس بأن جماعة الحوثي أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء صعدة.

ووفقاً لمصادر فإن «المختطفين، وهم: عبدالرحيم غبشان العامري، صالح عياش صالح سليمان، أحمد ضيف الله الحمزي، مضى عليهم 3 سنوات في سجون المليشيا». وطالب حقوقيون، منظمات الأمم المتحدة التدخل لوقف هكذا أحكام وزيارة هذه السجون التي يمارس فيها كل أنواع التعذيب بحق المعارضين لهذه المليشيا. ودعا الحقوقيون، «الضغط على المليشيا الإرهابية لإطلاق كل المختطفين في سجونها». وكانت أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً مماثلة بإعدام عدد من المعتقلين لديها جرى تلفيق تهم باطلة لهم.

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