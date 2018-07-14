إجراءات رادعة ضد مندسين في تظاهرات العراق

المصدر: وكالات

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، أن القوات الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق "مندسين يحاولون الاستفادة من التظاهر السلمي للتخريب"، مشيراً إلى أن حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب القوات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني".

وأضاف أن المجلس، الذي يقف مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين، ناقش تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.

وأشار إلى أن "قواتنا ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون، وأن الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته".

وتابع البيان، أن "المجلس يؤكد أن حماية المواطنين وممتلكات الدولة من واجب قواتنا الأمنية البطلة التي قدمت الضحايا من أجل تحرير الأراضي وهزمت العصابات الإرهابية وهي ما زالت حالياً تلاحق خلايا الإرهاب في صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار والحدود مع سوريا".

وأهاب المجلس بالمواطنين التعاون معها من أجل كشف أي مندس والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والاستقرار.