السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون

المصدر: وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي " تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية اليوم السبت، عن اعتراض صاروخ باليستي اطلقه الحوثيون التابعون لايران من اليمن.

وقال العقيد الركن/ تركي المالكي" الصاروخ كان بإتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد"،بحسب ووكالة الانباء السعودية (واس).

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.