الكويت: الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية

المصدر: كونا

أكدت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي الیوم السبت أن الأوضاع الأمنیة في البلاد طبیعیة وأن الأحداث الجاریة بالقرب من الحدود الشمالیة ھي شأن داخلي لدولة الجوار وان ما یقوم به الجیش الكویتي بالتعاون مع الاجھزة الامنیة ھو اجراء احترازي.

وقالت مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بالجیش الكویتي في بیان صحفي إن رئیس الأركان العامة للجیش الفریق الركن محمد الخضر قام رفقة عدد من القیادات العسكریة للاجھزة الأمنیة في الدولة بزیارة تفقدیة للمنطقة الشمالیة للبلاد للوقوف على جاھزیة القوات وعلى الاجراءات الاحترازیة المتخذة من قبل الجیش الكویتي.