الشرعية تشكو انتهاكات الحوثي إلى مجلس الأمن

المصدر: عدن-وكالات

وجهت الحكومة اليمنية الشرعية خطاباً إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأعربت عن قلقها من الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي بحق المدنيين.

وأشار الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى مجلس الأمن إلى أنه مع اقتراب تحرير مدينة الحديدة ومينائها، تواصل ميليشيا الحوثي عمليات العنف والاختراقات ضد السكان في الحديدة. واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية الميليشيا بزراعة الألغام ومنع إخلاء المدنيين من مناطق الاقتتال واستخدامهم دروعاً بشرية.

وركز الخطاب على جملة من الاختراقات والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات أبرزها: انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية وزراعة الألغام الأرضية وزرع ألغام بحرية لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين ومنع إخلاء المدنيين من مناطق الاقتتال واستخدامهم كدروع بشرية وتخريب شبكة المياه في المدينة ونهب المساعدات الأساسية ونقلها إلى أماكن أخرى.

وتأتي شكوى الحكومة اليمنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فيما تتهم الشرعية منظمات دولية باستخدام الملف الإنساني في الحديدة لعرقلة المعركة الحاسمة لاستعادة المدينة من الميليشيا.

منصة حربية

وفي السياق ذاته، قال سفير اليمن لدى موسكو الدكتور احمد الوحيشي إن ميليشيا الحوثي الإيرانية حولت ميناء الحديدة إلى منصة لإطلاق العمليات الحربية ضد الملاحة الدولية وبؤرة لتهريب السلاح لاستهداف اليمنيين ودول الجوار ونهب المساعدات الإنسانية وحرمان أبناء الشعب منها.

وجاءت تصريحات الوحيشي خلال لقائه أمس ممثل الرئيس الروسي في الـشـرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف. وأكد الوحيشي حرص الحكومة على إنهاء معاناة المدنيين في الحديدة من الانتهاكات المستمرة ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية وان الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية ملتزمون بقواعد الاشتباك والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بزرع الألغام الأرضية والبحرية.

وأشار إلى حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام في اليمن من خلال ترحيبها بجهود المبعوث الأممي السابق والمبعوث الحالي مارتن غريفيت فيما يتعلق بميناء الحديدة أو باتفاق سلام شامل ودائم.. مشيراً إلى إن مفاتيح الحل في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة بالقرار الأممي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني على طريق بناء اليمن الاتحادي.

إحلال السلام

أكد ممثل الرئيس الروسي في الـشـرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف أهمية إحلال السلام في إطار جهود الأمم المتحدة وتجنب اليمن المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان مجدداً دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

عرض شامل

عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن اجتماعه الـ 24 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض. وقدم وزير الصحة العامة والسكان د. ناصر باعوم عرضاً شاملاً عن الوضع الإنساني وسير الجهود الإغاثية في المحافظات اليمنية. وثمن جهود دول مجلس التعاون الإغاثية والإنسانية في اليمن، مؤكداً أنها ساهمت في تحسين الوضع الإنساني هناك. وأشاد باعوم بالتدخل الإغاثي السريع والعاجل من قبل دول التحالف لإغاثة محافظة الحديدة وإطلاق الجسر الجوي والبري والبحري وتقديم المشاريع الإغاثية والطبية والإيوائية الشاملة. الرياض - سبأ نت

همجية حوثية

اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية قبل عام د. منير محمد قايد الشرقي، وهو ناشط حقوقي من أبناء قرية محجرة في مديرية وصاب بمحافظة ذمار اليمنية، دون تهمة أو جناية محددة، سوى رفضه لانقلابهم على الشرعية. وألقت الميليشيات الشرقي في أحد معتقلاتها، ومارست عليه أعمال التعذيب بصورة ممنهجة وبشعة تفوق الوصف، وأول من أمس أقلته الميليشيا الحوثية الإيرانية في عربة عسكرية وألقت به في أحد شوارع ذمار. ذمار - وكالات

سلام دائم

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء في خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أن أي اتفاقات أو حلول مستقبلية حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة مع الميليشيا الإيرانية لا بد وأن تلتزم بالمرجعيات الأساسية الثلاث. عدن - سبأ نت

معونات غذائية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية في مديريتي الحزم وخب الشعف في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. ووزع المركز 16 طناً و280 كيلوغراماً من السلال الغذائية، يستفيد منها 1320 فرداً، ضمن مشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية تزن 7548 طناً، تستهدف 9 محافظات يمنية، الجوف، المهرة، شبوة، مأرب، حضرموت، الضالع، لحج، سقطرى، عدن. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني، وبلغت حتى الآن 269 مشروعاً. كما وزع المركز أمس 37 طناً من السلال الغذائية، يستفيد منها 3 آلاف فرد. الجوف - وكالات