وزير لبناني سابق: مثلث تدمير الأمة التمويل قطري والتنفيذ للإخوان

المصدر: بيروت - وكالات

أعرب الوزير اللبناني السابق وئام وهاب عن قناعته المتزايدة بتحالف النظامين التركي والقطري مع جماعة الإخوان الإرهابية لتدمير وتفتيت المنطقة العربية، خصوصاً في ظل انكشاف المزيد من الأدلة عن دعم قطر لميليشيات الإخوان في ليبيا ومصر بالأسلحة والأموال.

وغرد رئيس حزب «التوحيد العربي» عبر حسابه الخاص «تويتر» قائلاً «قرأت اليوم عن سفينة في ليبيا مرسلة للإرهابيين من قطر كل يوم نقتنع أكثر بمثلث تدمير الأمة التخطيط لتركيا الدفع على قطر والتنفيذ لفصائل الإخوان». وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، قال إن الجيش يتحرى حالياً معلومات عن دخول سفينة تحمل أسلحة قطرية للإرهابيين في ليبيا، عبر ميناء الخمس، شرق العاصمة طرابلس، فيما توقع هجوماً إرهابياً على منطقة الهلال النفطي.