مصر: حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار قرب المطار

المصدر: القاهرة ـ البيان

كافح رجال الإطفاء حريقاً اندلع إثر انفجار في مصنع للكيماويات خارج مطار القاهرة مساء أول من أمس، وذكرت تقارير أن 12 شخصاً أصيبوا في الانفجار الذي قال الناطق العسكري إنه نجم عن ارتفاع درجات الحـــرارة. فيما قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن حركة الملاحة تسير بشكل منتظم.

وأوضح الفريق يونس المصري إن حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار الذي دوت أصداؤه في أنحاء المنطقة. مضيفاً: توجهت بنفسي للاطمئنان على حركة الملاحة بمطار القاهرة.. ونفى الوزير تعطيل حركة الملاحة الجوية لأن الحريق حدث خارج أسوار المطار.

من جهته، قال الناطق العسكري العقيد تامر الرفاعي «نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات».