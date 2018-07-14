التحالف يدك أوكار الحوثي في صعدة ويدمّر منصة للصواريخ

المصدر: عدن - البيان، وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، سلسلة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات في المعاقل الرئيسية لميليشيا الحوثي الإيرانية بمحافظة صعدة، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل للحوثيين غربي محافظة تعز وكبّدتهم قتلى وجرحى.



وفي حين، تستمر قوات الجيش اليمني بالتقدم في محافظة لحج.. نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة أن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 20 غارة استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا الحوثية في مناطق القد، وآل علي، وبني صياح، بمديرية رازح.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت أوكاراً حوثية في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر شمالي صعدة. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير منصة إطلاق صواريخ بمنطقة سحار، وفقاً للمصدر ذاته. وأعرب المسؤول العسكري اليمني عن شكره لدول التحالف العربي، على الدعم الذي تقدمه لقوات الجيش اليمني ومساندتها له في العمليات العسكرية، ومنها قطع إمدادات الميليشيا الحوثية.



جبهات جديدة



ولفت المسؤول العسكري إلى أن معركة تحرير محافظة صعدة مستمرة، وأن قوات الجيش اليمني تواصل التقدم في كل الجبهات، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.



وذكر العميد الأثلة أن قوات الجيش اليمني استحدثت جبهات جديدة في عدة مديريات بصعدة لتسهيل عملية تحريرها، مع مراعاة سلامة المواطنين اليمنيين الذين تستخدمهم الميليشيا الحوثية دروعاً بشرية، بعد أن فشلت في منع تقدم الجيش اليمني عبر شبكات الألغام الأرضية.

وصادرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة أسلحة تركتها ميليشيا الحوثي الإيرانية بعد هروبها من ساحات المعارك في الحديدة، حيث عثرت ألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة، على أسلحة ومعدات ثقيلة ومتوسطة أثناء تمشيطها للمزارع الفاصلة بين مدينتي التحيتا وزبيد في الحديدة. وأكدت المصادر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 5 مركبات للميليشيات الحوثية عليها مسلحون وأسلحة ⁧في منطقة مثلث زبيد - بيت الفقيه.

وفي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، تمكّنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة تسلل حوثية فاشلة في جبهة «مقبنة» غربي المحافظة. وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في جبل العويد والحريقة والمضابي والنبيع، لكنه تم التصدي لها وإجبارها على التراجع.



أما في لحج فواصلت قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة والتحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية في إحراز تقدم بمعاركها ضد ميليشيا الحوثي في مديرية القبيطة شمالي المحافظة، حيث خاضت القوات اليمنية المشتركة معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة.



وحسب مصادر فإن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير مناطق جديدة في الناحية الغربية لمديرية القبيطة، ومنها تحرير مناطق شرف عيريم وشرف حظيظ والمقصوب وجبل المتكأ، إضافة إلى تحرير الموشيح ولكمة الأسود والمناخ وسط تراجع الميليشيا الإيرانية.