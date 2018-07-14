شهيد برصاص الاحتلال في جمعة «الخان الأحمر»

المصدر: رام الله، غزة - البيان، وكالات

استشهد فتى فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات الدائرة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة ودولة الاحتلال شرق مدينة غزة، والتي نظمت أمس تضامناً مع «الخان الأحمر»، في وقت أحرق مستوطنون فجر امس سيارتين في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الفلسطينية فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها طولكرم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من مستوطني «ايتسهار» اقتحموا منطقة وادي الصرار شمال شرق قرية عوريف عند الساعة الثالثة فجرا وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتهما للمواطن الفلسطيني زياد عبدالعزيز عمر شحادة وأضافت المصادر أن طواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدني الفلسطيني وصلت إلى المكان وأخمدت النيران كما أن المستوطنين خطوا شعارات تهديدية قبل انسحابهم من المكان. وزعمت قوات الاحتلال عثورها على قطعة سلاح وقاذفة صواريخ خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل وصادرت أموالاً من طولكرم بحجة استخدامها في تمويل ما وصفته بـ«الإرهاب».

قمع مفرط

إلى ذلك استشهد طفل فلسطيني وأصيب العشرات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرات العودة في جمعتها السادسة عشرة «جمعة الخان الأحمر». وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (15 عاماً) برصاص الاحتلال شرق غزة، مشيرة إلى إصابة قرابة 220 فلسطينياً بجراح مختلفة. وأكدت الوزارة أن من بين الجرحى فتاة ومسنة فلسطينية، إضافة إلى مراسل صحافي أصيبوا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقام شبان الانتفاضة بنزع أجزاء من السياج الأمني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة في وقت أطلقت قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز صوبهم.

1000

وثقت إحصائية إسرائيلية، اندلاع أكثر من 1000 حريق بمناطق غلاف غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية مارس الماضي، ملتهمة نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية نتيجة إطلاق وسائل حارقة من قطاع غزة، في حين قدرت الأضرار المادية بعشرات ملايين الشواقل. وزعمت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق عشرات السنين، حيث التهمت الحرائق 9 آلاف دونم من المحميات الطبيعية التابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، بالإضافة لاحتراق 14 ألف دونم تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق.

اختتام

اختتم وفد من قيادة حركة حماس مباحثاته في القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية. وقالت مصادر مصرية إنه جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم، وسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة.

كما تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة. القاهرة - غزة - البيان

وقفة

أعلن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال عن وقفة وسط رام الله الإثنين المقبل بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال في الطلب المقدم للإفراج عن جثامينهم. وعبرت عدد من عائلات الشهداء عن قلقها بعد إعلان الاحتلال عن نقله عدداً من جثامين الشهداء لمقابر الأرقام، وتطالب العائلات السماح بمعرفة أماكن جثامين أبنائها. وبإعلان الاحتلال الإفراج أمس عن جثامين 3 شهداء، يصبح عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم 15 شهيداً منذ انتفاضة القدس مطلع شهر 10/‏‏ 2015.

وطالبت عائلات الشهداء السلطة الفلسطينية بالوقوف لجانب العائلات، كون جهود استرداد جثامين أبنائهم لا تستطيع العائلات وحدها القيام به مع الحاجة لطواقم قانونية لمواجهة سياسة الاحتلال في شرعنة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين قانونياً.

وبحسب إحصائيات التجمع الوطني لاسترداد جثامين الشهداء فإن قوات الاحتلال مازالت تحتجز جثامين 253 شهيداً في مقابر الأرقام منذ العام 1968، حيث ترفض قوات الاحتلال تسليم جثامينهم لعائلاتهم. رام الله - البيان