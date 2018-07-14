مصر: إصابة 55 شخصاً جراء انقلاب عربات قطار

المصدر: القاهرة - البيان

أصيب 55 مصرياً، أمس إثر انقلاب 3 عربات قطار في محطة قطار «المرازيق» بمدينة البدرشين، محافظة الجيزة شمالي مصر.

ولم يكن يتوقع ركاب القطار رقم 986 أنهم على موعد مع كارثة على بعد عشرات الكيلو مترات من تحرك القطار الذي ينقلهم إلى محافظة قنا من محطة رمسيس بالقاهرة. بعد ما يقرب من ساعة ونصف من تحرك القطار فوجئ الركاب باهتزاز شديد في عربات القطار وعدم اتزانه ليخرج 3 عربات منه عن القضبان الحديدية وتزحف على الأرض، ليدرك حينها الركاب أنهم أمام كارثة ما دفعهم إلى القفز من نوافذ القطار ما أدى لتزايد أعداد المصابين.

وقال أحمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة المصري «العدد النهائي الذي تم نقله بسيارات الإسعاف بعد تمام الإخلاء هو 55». وتابع القاصد «لا وفيات والإصابات حتى الآن ليست خطيرة، فهي بين سحجات وكدمات».

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخراج المصابين، من العربات المنقلبة، وتم نقلهم إلى مستشفيات الجيزة. وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط الحادث، وفرضت كردوناً بالمكان، وانتقل فريق من أجهزة المباحث للتحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان والوقوف على أسباب الواقعة.

وأمر النائب العام المصري نبيل صادق النيابة العامة بتولي التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية لحادث قطار البدرشين، أن سبب الحادث هو تحويل القطار فجأة من السكة الرئيسية، إلى مسار آخر وهو سكة التخزين ما أدى إلى انقلاب 3 عربات منه.