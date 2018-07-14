مناورات عسكرية بين البحرية المصرية والبريطانية

المصدر: القاهرة - وكالات

أجرت مصر وبريطانيا، أمس، تدريباً بحرياً عسكرياً مشتركاً في البحر الأبيض المتوسط، حسب بيان للجيش المصري.

وأفاد البيان الذي نشره الناطق باسم الجيش على صفحته في فيسبوك بأن التدريبات تضمنت «العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات وتنفيذ تشكيلات إبحار، والتدريب على تبادل طائرات الهليكوبتر على متن الوحدات نهاراً وليلاً، والتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة».

وأفاد البيان بأن التدريب تم «بمشاركة عدد من القطع البحرية لكلا البلدين».كما نفذت القطع البحرية تدريبا للرماية بالذخيرة الحية لصد الأهداف السطحية المعادية.