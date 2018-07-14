مبعوث أفريقي بالخرطوم لتحريك ملف سلام دارفور

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

انخرط مبعوث من الآلية الآفريقية رفيعة المستوى التي تقود الوساطة بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة في مباحثات مكثفة فور وصوله العاصمة السودانية الخرطوم أمس، بغرض تحريك ملف المفاوضات بين الجانب الحكومي ومتمردي دارفور.

وأجرى المبعوث الأفريقي مشاورات مع ممثل الرئيس السوداني بشأن سلام دارفور أمين حسن عمر حول تفعيل خارطة الطريق الأفريقية الموقع عليها من جانب الحكومة والحركات المتمردة، في اطار الجهود المبذولة لاستكمال العملية السلمية وضم جميع الحركات التي لم توقع على السلام. وقال عمر في تصريحات صحافية عقب اللقاء إن الوفد الأفريقي بحث معه أسرع الطرق لتحريك التفاوض من جديد حول خارطة الطريق، والمبادرات التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والمتمثلة في لمبادرة الألمانية الرامية لتقريب وجها النظر بين أطراف الصراع في دارفور.

وأكد أن الوساطة الأفريقية تسعي لبلورة كل ذلك تمهيدا لعقد اجتماع بين الأطراف لتحريك الأوضاع فيما يتعلق بخارطة الطريق الأفريقية، وأشار ممثل الرئيس السوداني الى عدم تحديد سقف زمني لبدء المفاوضات، وقال إن ذلك سيتم بعد اكتمال المشاورات مع كافة الأطراف.