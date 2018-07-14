اختطاف العشرات في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

أعلنت مصادر يمنية أن مليشيا الحوثي اختطفت 150 نازحاً في محافظة الحديدة، وأودعتهم السجن المركزي أثناء عودتهم إلى المدينة الساحلية كما واصلت ميليشيا الحوثي أمس ولليوم الثالث على التوالي، حصار قرية القدم التابعة لمديرية عتمة بمحافظة ذمار واختطفت أكثر من 40 من سكانها.

وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي مستمرة في حصارها لسكان القرية وشنت حملة اعتقالات طالت العشرات من السكان، بينهم أطفال ومسنون، بحثاً عن محسوبين على المقاومة. وقالت المصادر إن الميليشيا انتشرت في مداخل القرية وتمركزت في المرتفعات المحيطة بها ومنعت السكان من الخروج واقتحمت بعض المنازل واعتقلت آخرين ونقلتهم إلى أماكن غير معروفة ضمن حملتها المستمرة ضد السكان على خلفية اتهامهم بمساندة المقاومة ضد وجودها.