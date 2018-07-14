بري يبحث مع الغانم العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت

المصدر: بيروت - وكالات

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البرلمانين اللبناني والكويتي، وتأكيد العلاقات المتميزة بين البرلمانين.

وقال الغانم بعد اللقاء «أكدنا العلاقات المتميزة بين البرلمانين الشقيقين. وأمامنا الكثير من التحديات في المناسبات الآتية سواء على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى الدولي».

وأضاف «تحدثنا عن أمور كثيرة سيتم التنسيق بشأنها بين البرلمانين بخصوص طرحنا في الاتحاد البرلماني الدولي، وأيضاً في الدورة الطارئة التي ستعقد في القاهرة في 21 يوليو في ما يخص القدس والقضية الفلسطينية. هناك انسجام وعلاقة ثنائية مميزة بين الكويت ولبنان على مختلف المستويات، على مستوى القيادة وعلى المستوى البرلماني وعلى مستوى الحكومات، وما هذا اللقاء إلا تجسيد لقوة ومتانة العلاقة بين البرلمانين الكويتي واللبناني».

وأضاف الغانم «نتمنى كل خير للبنان، نتمنى الاستقرار والسلام لهذا البلد المعطاء. ونأمل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ولنا ثقة كبيرة بحكمة القادة والمسؤولين».