الإمارات تدين تفجيري باكستان الإرهابيين

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا اليوم مشاركين في حملتين انتخابيتين بمحافظة ماستونج في اقليم بلوشستان و بلدة بنو بإقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي في باكستان

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذين العملين الإرهابيين .. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق و أيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع جمهورية باكستان في مواجهة العنف والإرهاب .. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن دول العالم واستقرارها و اجتثاثها من جذورها.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي الإمارات و مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق وذوي الضحايا .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.