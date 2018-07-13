مقتل متظاهر بصدامات مع قوات الأمن جنوب العراق

المصدر: وكالات

قالت إدارة الصحة في محافظة ميسان العراقية إن متظاهرا توفي، الجمعة، متأثرا بجروحه نتيجة مصادمات مع القوات الأمنية، في الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب الشعبي والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل جنوبي البلاد.

واقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مطار النجف الدولي جنوب العاصمة بغداد ما أدى إلى إيقاف حركة الطيران.

وقال المراسل الموجود في المكان إن "المتظاهرين دخلوا قاعة الاستقبال في المطار وسط تواجد امني مكثف".

وتعرضت القوى الأمنية بالضرب لبعض المتظاهرين الذين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى، فيما واصل آخرون احتجاجهم ووصل بعضهم إلى مدرج المطار، وفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى وصول تعزيزات أمنية كبيرة.

وقال مسؤول في مطار النجف لفرانس برس إن "المتظاهرين ما زالوا موجودين داخل المطار ويحاولون نصب خيم والاعتصام".

وأكد "إجلاء جميع الطائرات"، مشيرا إلى أن "آخر طائرة كانت في المطار أقلعت بشكل عاجل إلى بغداد".