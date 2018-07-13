إصابة العشرات في خروج عربات قطار عن السكة في مصر

المصدر: ا ف ب

أصيب 55 شخصا في خروج عربات قطار عن مسارها الجمعة في جنوب مصر، حسب ما قال مسؤول بوزارة الصحة.

وقال احمد محيي القاصد مساعد وزير الصحة المصري "العدد النهائي الذي تم نقله بسيارات الاسعاف بعد تمام الاخلاء هو 55".

وتابع القاصد "لا وفيات والاصابات حتى الان ليست خطيرة فهي بين سحجات وكدمات".

وكانت هيئة سكك حديد مصر قد اكدت في بيان سقوط ثلاث عربات لأحد قطارات الوجه القبلي عن المسار في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حسب بيان، "التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي ليتولى فريق الاغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة".

وقال البيان إنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسببات الحادث".

وافاد مسؤول امني بأن سائق القطار قام بتسليم نفسه للسلطات.

وامر النائب العام المصري نبيل صادق النيابة العامة بتولي التحقيقات والوقوف على اسباب وقوع الحادث.