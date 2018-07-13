ارتفاع قتلى ضربة جوية في دير الزور إلى 54

المصدر: رويترز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن عدد قتلى ضربة جوية على شرق سوريا خلال الليل ارتفع إلى 54 شخصا بينهم مقاتلون في تنظيم داعش و28 مدنيا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن عبر الهاتف إن الضربة الجوية استهدفت منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع العراق وإن معظم المدنيين عراقيون.

وأضاف أن الضربة الجوية نفذها على الأرجح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال الدولة الإسلامية أو القوات العراقية المتحالفة معه.

ذكرت تقارير سابقة نشرتها وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) وصحيفة الوطن المؤيدة للحكومة أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو الذي نفذ الضربة.

ولم يتسن الوصول للتحالف عبر الهاتف للتعقيب كما لم يرد على طلب التعقيب عبر البريد الإلكتروني.

ولم يتسن لرويترز أيضا التحقق بشكل مستقل من التقرير.