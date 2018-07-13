الحوثي يهدد الأطباء في إب

المصدر: صنعاء - وكالات

أصدرت ما تسمى «وزارة الصحة» بحكومة الانقلاب تعميما يلزم أطباء مدينة إب، بالمشاركة في علاج جرحى الحوثيين في تلك الجبهة.

وتأتي دعوة الحوثيين بعد أيام من إلزام وزارة الصحة التابعة للانقلاب المستشفيات الخاصة بالعاصمة صنعاء بضرورة تجهيز طواقم طبية، وإرسالها الى جبهة الساحل الغربي. ولجأت الميليشيا الموالية لإيران بعد رفض الأطباء طلبهم، إلى ممارسة ضغوط كبيرة عليهم، في الوقت الذي اجتمعت فيه قياداتهم الانقلابية مع مدير مكتب الصحة ومدير مستشفى الثورة وآخرين، لوضع آلية عمل تلزم الأطباء الرافضين لتلك التوجيهات.